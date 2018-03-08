8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое - ранены. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла вечером 7 марта на автодороге "Барановичи-Ляховичи". 27-летний водитель "Ниссана" не учел погодные условия и не правильно выбрал скорость. В результате автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с кроссовером БМВ.
В результате ДТП водитель и два пассажира "Ниссана" (46-летняя жительница Бреста и 36-летний житель деревни Сакуны) были госпитализированы. Утром 8 марта женщина умерла в больнице.
Установлено, что все пострадвшие были пристегнуты. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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