В Логойском районе работники МЧС извлекли из колодца отца и сына

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе работники МЧС спасли из колодца отца и сына, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минское областное управление МЧС.
Сообщение о необходимости оказать помощь поступило в МЧС 22 июля в 18.16. Необходимо было извлечь людей из колодца на территории частного домовладения в деревне Семково.
Спасатели, прибыв на место, обнаружили, что в канализационном колодце из автомобильных шин глубиной около 5 м находится мужчина и его сын. Позже выяснилось, что парень проводил очистку колодца с помощью дренажного насоса. После того, как насос перестал работать, молодой человек спустился в колодец, чтобы выяснить обстоятельств неисправности, и потерял сознание. Отец попытался оказать ему помощь, но выбраться самостоятельно из колодца не смог. Спасатели извлекли обоих.
Спасенные госпитализированы в реанимационное отделение Логойской ЦРБ.-0-
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