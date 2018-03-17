В Логойском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе сдававший назад тракторист сбил насмерть пенсионерку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 16 марта около 15.00 в деревне Юрковичи. Как проинформировали в УГАИ, 33-летний местный житель управлял трактором-лесовозом с бревнами и начал движение назад, он не убедился в безопасности и наехал на жительницу Логойского района 1941 года рождения. Женщина находилась позади трактора, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Выяснилось, что пенсионерка вышла из магазина и успела пройти несколько метров, когда водитель трактора начал движение задним ходом. Сам тракторист пояснил, что во время движения женщину не заметил", - сказали в УГАИ.-0-