28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе задержан наркодилер с гашишем, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
В начале сентября в Логойский РОВД стали поступать сообщения о торговле гашишем. Информацию проверил местный наркоконтроль, результатом чего стало возбуждение нескольких уголовных дел. Как рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Олег Сильвестрович, правоохранители вышли на 42-летнего уроженца Логойска, проживавшего в Минском районе. Он оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.
Операция по задержанию проходила на автодороге Минск-Витебск вблизи остановки "Силичи". Во время досмотра у водителя было изъято около 3 г гашиша. В последующем в квартире злоумышленника оперативники нашли цельную плитку наркотика, электронные весы для его взвешивания, а также приспособления для нарезки и употребления запрещенного вещества.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подследственного проверяют на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.-0-
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