13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Лошицком парке спасатели вытащили мужчину из болота, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Спасателям 11 августа в 15.43 поступило сообщение от мужчины о том, что он застрял в болотистой местности Лошицкого парка. "К месту происшествия были направлены подразделения МЧС. Для поиска был задействован квадрокоптер, налажено взаимодействие с работниками милиции и скорой помощи", - рассказали в управлении.
В 17.37 на расстоянии 70 м от твердого грунта в болотистой местности около реки Свислочь работники МЧС вытащили 30-летнего мужчину. Причина происшествия - личная неосторожность.-0-
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