В Лунинецком районе оштрафовали нанимателей за отказ в приеме на работу обязанных лиц

17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила недостатки при трудоустройстве лиц, обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, сообщили БЕЛТА в прокуратуре.

Так, в Лунинецком районе некоторые руководители отказались принять на работу обязанных лиц. Такие факты, в частности, установлены в одном из фермерских хозяйств района, ОАО "Лунинецремстрой", СПМК-17 объединения "Брестоблсельстрой". Свой отказ наниматели мотивировали отсутствием свободных рабочих мест, несогласием трудового коллектива, а также отсутствием нужной профессии у обязанных лиц. За неисполнение требований декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" руководители организаций привлечены к административной ответственности.

В целом в регионе сформирована эффективная система трудоустройства обязанных лиц, отметили в прокуратуре. По состоянию на 1 января на профилактическом учете в органах внутренних дел области состояло почти 1,5 тыс. обязанных лиц, из них 80 не трудоустроены по различным причинам. По сведениям управления образования Брестского облисполкома, уровень взыскания средств на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, за 2017 год составил 56,6% (за 2016-й - 53,6%, 2015-й - 55,3%).

Среди выявленных недостатков - волокита при привлечении виновных в уклонении от трудоустройства к административной ответственности. Наниматели не всегда сообщают в органы внутренних дел об отсутствии обязанного лица на рабочем месте. Такие факты, в частности, выявлены в Бресте, Малоритском и Лунинецком районах. Кроме того, наниматели несвоевременно предоставляют информацию об учете рабочего времени обязанных лиц в управления по труду, занятости и социальной защите и ОВД (Лунинецкий и Столинский районы). Не на должном уровне налажена работа по привлечению административно арестованных обязанных лиц к труду (Пинск, Барановичский, Березовский, Каменецкий, Ивацевичский районы).

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла представление в облисполком, в котором потребовала принять меры к устранению выявленных нарушений.-0-