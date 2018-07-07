7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе после вмешательства прокуратуры решили вопрос с освещением улиц в одном из населенных пунктов. Такая информация размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Местный житель пожаловался в районную прокуратуру на недостаточное освещение улиц в ночное время. При выезде на место доводы заявителя подтвердились: освещение отсутствовало не только на центральной улице деревни, но и в местах расположения объектов социального и культурно-бытового назначения. Таким образом были нарушены требования постановления Совета Министров №724 "О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики", что могло привести к дорожно-транспортным и другим происшествиям.

По предписанию прокурора района необходимое освещение улиц было незамедлительно обеспечено. К дисциплинарной ответственности привлечен работник сельского исполнительного комитета, председатель исполкома официально предупрежден о неукоснительном соблюдении законодательства.-0-