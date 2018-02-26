26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре на ферме спасено 100 телят, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Богдановка поступило в дежурную часть РОЧС 25 февраля в 9.49. Еще до прибытия спасателей работники хозяйства вывели из горящего здания 100 телят в возрасте до одного года.
В результате пожара уничтожена кровля телятника. Причина возгорания устанавливается. В качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем (разогрев паяльной лампой расширительного бака на чердаке здания).-0-
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