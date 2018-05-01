В Лунинецком районе в ДТП пострадала девочка, ее мать погибла

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Лунинецком районе один пассажир погиб, двое пострадали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла вечером 30 апреля на 11-м км автодороги Лунин - озеро Белое - Бостынь. По предварительной информации, 22-летняя жительница Лунинецкого района на автомобиле "Пежо" на закруглении дороги влево не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате происшествия женщина, которая находилась на заднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, погибла на месте ДТП. Ее дочь 2017 года рождения и 28-летний пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Девочка перевозилась без детского удерживающего устройства, пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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