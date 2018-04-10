В Лунинецком районе в озере обнаружено тело разыскиваемого с декабря мужчины

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в озере обнаружено тело мужчины, который почти четыре месяца назад пропал без вести, сообщили БЕЛТА в районном отделе внутренних дел.

Из дома 43-летний житель деревни Вулька-2 ушел вечером 20 декабря прошлого года. О том, куда он собирается идти, мужчина супруге не сказал. Спустя несколько дней обеспокоенные родственники сообщили о его исчезновении в милицию. Сотрудники уголовного розыска проверяли в том числе водоемы, мелиоративные каналы, лесные массивы, однако результата не было. С потеплением поиски сельчанина возобновились. Его тело сегодня обнаружено в Вульковском озере.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Видимых телесных повреждений на теле погибшего специалисты не обнаружили. Точную причину смерти мужчины установят эксперты.-0-