В Лунинце отец обнаружил восьмимесячную дочь убитой в собственном доме

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребенка в Лунинце, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 27 октября 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и 47-летний знакомый семьи. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

Возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Беларуси (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью). По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее знакомый.

Известно, что эта семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В ней воспитывается еще двое детей - мальчики четырех и шести лет.-0-