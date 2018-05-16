В Лунинце при пожаре в многоэтажке спасен пенсионер

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце при пожаре спасен пенсионер и еще шесть человек эвакуированы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В центр оперативного управления РОЧС 15 мая около 14.30 поступило сообщение о запахе газа и дыма в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Ильина. Прибывшие на место вызова спасатели увидели задымление в подъезде. По словам соседей, в горящей квартире мог находиться человек. С использованием автолестницы сотрудники МЧС попали в квартиру, где в жилой комнате обнаружили хозяина. Пенсионер был выведен из опасной зоны и передан работникам скорой медицинской помощи. Из подъезда были эвакуированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Возникший на кухне пожар ликвидирован подручными средствами. Его причиной стала оставленная без присмотра пища на газовой плите.-0-