5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце руководитель спортклуба почти три года незаконно получал премии, сообщил БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий.

Злоупотребления совершались в 2016-2018 годах. Возглавляя районный физкультурно-спортивный клуб "Здоровье", мужчина на основании поддельных документов о согласовании дополнительных премиальных выплат с Лунинецким райисполкомом ежемесячно подписывал заведомо незаконные приказы о начислении и выплате себе премий. В результате он незаконно получил Br8 тыс., причинив ущерб учреждению и местному бюджету в крупном размере.

Лунинецкий РОСК по материалам проверки финансовой милиции возбудил в отношении бывшего руководителя уголовное дело по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Проводится предварительное расследование.-0-