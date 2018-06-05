В Малорите местный житель обнаружил костные останки 11 человек

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите местный житель обнаружил костные останки, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В районный отдел внутренних дел 4 июня обратился местный житель. Правоохранителям он сообщил, что во время прогулки с внуками в насыпи песка обнаружил костные останки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

"По результатам предварительного исследования, по количеству черепных костей можно говорить о захоронении 11 человек: десяти мужчин и одной женщины. Найденные костные фрагменты изъяты для проведения медико-криминалистической экспертизы, которая установит предположительную давность захоронения", - отметила Татьяна Сивицкая. Она добавила, что на этой территории в 1940-х годах проходили боевые действия.

Проводится проверка.-0-