В Малорите умер пострадавший в ДТП 17-летний велосипедист

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите умер попавший 28 апреля в дорожно-транспортное происшествие 17-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла днем. За рулем автомобиля BMW находился 19-летний местный житель. На улице Энгельса водитель сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста, который в тот момент поворачивал влево. В результате ДТП 17-летний житель райцентра получил телесные повреждения, в том числе тяжелую травму головы. Он был доставлен в районную больницу. Пять дней врачи боролись за жизнь подростка, однако спасти его не удалось. Он скончался 2 мая.

По факту происшествия проводится проверка.-0-