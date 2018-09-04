4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе грузовик сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в управлении Госавтоинспекции УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло 3 сентября в 17.00 на 3-м км объездной дороге вокруг Малориты. Автомобиль МАЗ под управлением 30-летнего жителя райцентра сбил велосипедиста, который выехал на трассу с второстепенной дороги Малорита-Хотислав-Сушитница в непосредственной близости от грузовика.
В результате ДТП велосипедиста с травмами госпитализировали в Малоритскую центральную районную больницу. Пострадавшим оказался 48-летний житель деревни Хотислав. Установлено, что велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения (2,1 промилле).
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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