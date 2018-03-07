В Малоритском районе пограничники со стрельбой задержали нелегальных перевозчиков мяса

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе пограничники задержали двух мужчин, которые нелегально переместили через границу более 1,6 т мяса, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе им. Дзержинского.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 марта. Пограничники остановили два автомобиля, которыми управляли жители Малориты 1988 и 1993 годов рождения. При этом водитель одной из машин проигнорировал требование должностных лиц об остановке и попытался скрыться. Только после предупредительного выстрела из автомата нарушитель остановился и был задержан пограничным нарядом. В общей сложности мужчины перевозили 36 телячьих туш, которые незаконно переместили через границу с Украиной в обход пункта пропуска.

Ввезенное без ветеринарного и санитарного контроля мясо сомнительного качества предполагалось реализовать на территории Беларуси. У нарушителей изъяты продукция массой более 1,6 т стоимостью свыше Br4 тыс., а также транспортные средства. В отношении мужчин начат административный процесс по ч.1 ст.23.30 КоАП (нарушение пограничного режима).-0-