9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе волки подбираются к домам сельчан. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Хищники заселили приграничную территорию с Украиной, где охота запрещена, поэтому популяция растет с удвоенной скоростью. Жителей деревень пугают частые визиты волков на подворья. К счастью, пострадавших пока нет.

Бьют тревогу, в частности, на хуторе Чемеринка, деревне Заозерное. Когда в лесу почти нет снега, шансов взять след хищников у егерей нет. Зверь в день может пробегать до 20 км. Специалисты заходят в каждый двор и опрашивают жителей, чтобы составить примерный маршрут передвижения стаи. На прошлой неделе пару волков, приходивших в деревню, удалось поймать. За крупными самцом и самкой охотились всей округой. Собралось больше двадцати человек.

Жители приграничных деревень вечером стараются из домов не выходить. Хорошо закрывают двери, прислушиваются к лаю собак. Надеются, что к весне ситуация выровняется.-0-