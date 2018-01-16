16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке мужчина напал с пневматическим пистолетом на продавца магазина, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 января. Около 17.30 в Пуховичский РОВД обратилась продавец магазина в Марьиной Горке, она рассказала, что несколько минут назад на нее напал мужчина с пистолетом. На место незамедлительно выбыли несущие в городе службу милицейские наряды, руководство Пуховичского РОВД, сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа.

Уточнив первоначальные обстоятельства произошедшего, а также приметы нападавшего, сотрудники милиции приступили к отработке близлежащих к магазину кварталов. Как рассказал начальника отдела уголовного розыска Пуховичского РОВД Виталий Елин, в ходе дальнейшего опроса выяснились дополнительные обстоятельства произошедшего. Оказалось, что нападавший не стремился завладеть товарно-материальными ценностями. Он, находясь в явном состоянии опьянения, пришел выяснить отношения с продавцом. Как рассказала сама работница магазина, демонстрируя пистолет, пришедший набросился на нее, стал хватать за волосы, угрожать, ударил, при этом требовал извинений.

Фото УВД Миноблисполкома

Выяснилась также и возможная причина обиды посетителя. Несколькими часами ранее мужчина уже посещал магазин. При этом степень его опьянения была такой, что продавец не только высказала претензии, но и обозначила невозможность обслуживания нетрезвого клиента. По всей видимости, это и стало поводом для последующей агрессии. "В ходе просмотра камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили и еще одну деталь. В свой первый визит мужчина подходил к торговому объекту в компании женщины. Ее описание также было передано всем сотрудникам милиции, разыскивавшим нападавшего на улицах Марьиной Горки. Похожую по приметам женщину вскоре заметили. Она не отрицала, что была у магазина со знакомым. Установить и задержать фигуранта дальше уже было делом техники. У 38-летнего местного жителя был обнаружен и пневматический пистолет - копия пистолета Макарова", - отметили в УВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство). Наказание может быть связано с лишением свободы на срок до десяти лет. Фигурант препровожден в изолятор временного содержания Пуховичского РОВД.-0-