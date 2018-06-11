11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В месте слияния Немана и Щары утонули двое мальчиков и пытавшийся их спасти мужчина - отец одного из детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедия произошла 9 июня в Мостовском районе. Двое мужчин - из Берестовицкого и Волковысского района - приехали сюда на рыбалку с детьми - мальчиками 8 и 13 лет.

"По предварительной информации, дети решили искупаться. В какой-то момент они оказались на глубине и стали тонуть. На помощь бросился 43-летний отец одного из них", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. К сожалению, все закончилось трагически, и дети, и сам мужчина погибли. Водолазы обнаружили их тела.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, Мостовский районный отдел СК проводит проверку по факту гибели двоих малолетних и взрослого. Следователи опросили оставшегося в живых мужчину и очевидцев происшествия.

Установлено, что рядом с местом гибели находится глубокая речная яма. При этом резкий свал в воду начинается в нескольких метрах от уреза береговой линии. Участок реки к местам массового отдыха не относится и не предназначен для купания. Незадолго до случившегося мужчины употребляли спиртные напитки.

"Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области приступили к производству судебно-медицинских экспертиз для установления конкретных причин смерти взрослого и детей. По месту жительства и работы погибшие характеризуются положительно", - отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что процессуальное решение будет принято по окончании проверки.

Следователи напоминают, что при выезде на водные объекты с детьми следует выбирать тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. Детей к водоемам без присмотра взрослых допускать нельзя. За купающимся и находящимся в воде ребенком должно вестись непрерывное наблюдение. Во время купания запрещаются прыжки детей в воду, ныряние с перил ограждения или с берега, шалости в воде.

В этот же день в Гродно неподалеку от места впадения реки Лососянки в Неман было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается. С начала года в регионе утонули 24 человека, четверо из них - дети.-0-