В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком занесло на разделительное ограждение

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком МАЗ занесло на разделительное ограждение. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.
Авария произошла сегодня на проспекте Дзержинского. Грузовик, которым управлял 35-летний водитель, двигался по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича во второй полосе. Он совершал разворот для заезда на стройку и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал попутно в третьей полосе. От удара Hyundai выбросило на железобетонный разделительный блок.
Пострадавших в ДТП нет.-0-
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