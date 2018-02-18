В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком занесло на разделительное ограждение

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком МАЗ занесло на разделительное ограждение. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

Авария произошла сегодня на проспекте Дзержинского. Грузовик, которым управлял 35-летний водитель, двигался по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича во второй полосе. Он совершал разворот для заезда на стройку и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал попутно в третьей полосе. От удара Hyundai выбросило на железобетонный разделительный блок.

Пострадавших в ДТП нет.-0-