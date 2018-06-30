В Минске автомобиль врезался в мачту уличного освещения: один человек погиб

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в мачту уличного освещения, в результате ДТП один человек погиб. Эту информацию разместила в своем аккаунте в "Фейсбуке" официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

По имеющимся данным, около 00.45 30 июня на улице Тростенецкой в Минске автомобиль "БМВ", за рулем которого был 25-летний мужчина, наехал на мачту уличного освещения. 24-летний пассажир транспортного средства от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель с различными травмами госпитализирован в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, сотрудники ГАИ и МЧС.

УСК по Минску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Свидетелей ДТП просят обратиться к следователям по телефонам: (8033)3336719, (8017)3895406 или в оперативно-дежурную службу УСК по Минску: (8017)3895555.-0-