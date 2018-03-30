30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске братья похитили трактор с территории автобусного парка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД столицы Татьяна Ковалева.

Несколько дней назад в Ленинское РУВД поступило сообщение от сотрудников ООО "Радиоэлектронная Компания" о хищении трактора "Амкодор 702", который принадлежит этой организации. Транспортное средство было припарковано на территории автобусного парка №2 по улице Семенова.

В ходе разбирательства было установлено, что ранее на этом тракторе подрабатывал 34-летний житель Заводского района - он и оказался причастен к совершению кражи. Причем противоправное действие он совершил со своим двоюродным братом. 36-летний родственник неоднократно попадал в поле зрения сотрудников за совершение аналогичных преступлений и в ноябре 2017 года освободился из мест лишения свободы. Он и предложил брату продать трактор и нашел покупателя. Крупногабаритное транспортное средство злоумышленники продали за $7,5 тыс.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере). Как пояснил начальник Ленинского РУВД Павел Кудравец, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-