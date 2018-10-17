В Минске бытовка при перевозке упала на легковушку

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бытовка упала на легковушку во время перевозки, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось сегодня около 14.00 в районе ул.Чечота, 36. "Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал", - рассказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно п.183 ПДД, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать груз.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома