В Минске бытовка при перевозке упала на легковушку

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бытовка упала на легковушку во время перевозки, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось сегодня около 14.00 в районе ул.Чечота, 36. "Водитель МАЗа не проконтролировал крепление и размещение груза - бытовки. В результате она упала с полуприцепа на автомобиль "Рено", припаркованный у края проезжей части. В ДТП никто не пострадал", - рассказали в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили, что согласно п.183 ПДД, перед началом движения и в пути водитель обязан контролировать груз.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.432 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN