17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске деревья из-за непогоды упали на 4 автомобиля, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Вечером 16 июля в белорусской столице прошел интенсивный дождь, в результате чего произошли подтопления в некоторых районах города. "В Октябрьском районе был подтоплен участок проезжей части по ул.Кижеватова. Спасатели буксировали автомобиль из зоны подтопления - в нем находились двое детей 2018 года рождения. В Ленинском районе в связи с подтоплением было ограничено движение по одной полосе проезжей части по ул.Октябрьской. Волонтеры Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста на месте оказывали помощь - проводили откачку воды с использованием мотопомпы. Также по ул.Кирова, 23 работники МЧС оказывали помощь по откачке воды из двух подъездов многоквартирного жилого дома", - проинформировали в управлении. Также в Центральном районе оказался подтоплен участок пешеходной зоны по улицам Коммунистической и Революционной. В салоне красоты по ул.Революционной, 7 спасатели откачивали воду из помещения.

Работники МЧС оказывали помощь по распиливанию и уборке упавших деревьев - на ул.Богдановича деревья упали на два авто, также машины получили повреждения на ул.Киселева и на ул.Сторожевской. Было несколько случаев падения веток и стволов на проезжую часть, в районе пр.Независимости, 43 - на тротуар. В Советском районе столицы по пр.Независимости, 41 подразделения МЧС извлекали упавший рекламный щит из заблокированного лестничного марша подземного пешеходного перехода.

В Заводском районе города на участке проезжей части от площади Ванеева до пр.Партизанского,50 в результате подтопления произошла остановка пяти троллейбусных маршрутов (3,16,17,41,41Д), время остановки составило 27 минут. Помощь спасателей не потребовалась.

Всего было задействовано 12 автомобилей спасателей, 18 единиц техники "Горремавтодор", работники КУП "Минская спадчина", ГПО "МГЖХ" и экипажи ГАИ. Пострадавших нет.-0-