В Минске дерево упало на припаркованные машины

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дерево упало на припаркованные рядом с ним машины. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня около 14.30 в районе ул.Героев 120 Дивизии, 3. Дерево упало на легковушку, а также задело еще одну припаркованную рядом машину. Спасатели распилили упавший ствол.

Вероятно, дерево упало из-за старости.-0-