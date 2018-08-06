В Минске девушка скончалась после употребления психотропа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-летняя студентка скончалась после употребления психотропа, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью ГУВД Мингорисполкома.

Сообщение о смерти 19-летней студентки одного из столичных вузов поступило в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска ночью 5 августа. "По данным следствия, неустановленное лицо 3 августа сбыло молодым людям особо опасное психотропное вещество с использованием закладки. Вечером 4 августа компания из восьми человек, четверо из которых несовершеннолетние, собралась в квартире, где проживала студентка. Родители девушки при этом дома отсутствовали", - проинформировали в ГУВД.

По оперативным данным сотрудников наркоконтроля Первомайского РУВД, приобретенное заранее вещество было расфасовано в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле молодые люди употребили сразу. Спустя некоторое время девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую медицинскую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась.

Как проинформировали в отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета, обстоятельства гибели студентки устанавливает Первомайский районный отдел СК. "Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.328 УК (незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека). Следователи совместно с оперативными сотрудниками внутренних дел устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.-0-