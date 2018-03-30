30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске двое несовершеннолетних задержаны за распространение психотропов. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Выйти на наркодуэт правоохранителям удалось благодаря бдительности минчанина. В Советское РУВД поступил звонок от неравнодушного гражданина, который сообщил, что возле своего частного дома он видел парня, который что-то прятал. Оперативники установили личность молодого человека. Выяснилось, что 17-летний житель Минска делал закладки. После задержания несовершеннолетний рассказал, что работает на интернет-магазин, специализирующийся на распространении наркотиков, в паре с девушкой. Ее позже задержали по месту жительства.

Молодой человек хранил дома с целью сбыта 3,4 г особо опасного психотропного вещества "Альфа-PVP", а 17-летняя минчанка - 11,7 г этого вещества.

В отношении несовершеннолетних Советским (города Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Как пояснил начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Советского РУВД Минска Дмитрий Манько, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.-0-