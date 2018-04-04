В Минске дворник разбил мешавшее вывозу мусора авто

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный дворник в Минске разбил мешавшее вывозу мусора авто, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Дворник напал на машину во дворе дома на ул. Наполеона Орды. В милицию об этом сообщил владелец автомобиля - он услышал звуки ударов и увидел в окно, как мужчина в спецодежде ЖЭСа сначала ногой, а потом мусорным контейнером бьет его машину.

Позже милиции 38-летний дворник пояснил, что его разозлило то, что жильцы дома регулярно паркуют свои автомобили около подъезда и тем самым мешают вывозу мусора. В момент совершения хулиганства мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено более 3 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

У автомобиля разбито стекло крышки багажника, повреждено лакокрасочное покрытие на крыле и заднем бампере.

Московским (г. Минска) районным отделом СК в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 339 УК (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.-0-