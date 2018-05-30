30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске энергетики задержали с поличным воров электрооборудования, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

Случай произошел 25 мая в Первомайском районе города. В диспетчерскую поступило сообщение об отсутствии электроэнергии, на место выехали сотрудники филиала "Минские кабельные сети". Осмотр трансформаторной подстанции по ул. Берестянской показал, что замок дверей низковольтного щита был взломан, похищено электрооборудование. Без света временно остались 15 потребителей электроэнергии. О происшествии работники сообщили дежурному диспетчеру, а тот в свою очередь проинформировал милицию.

После опроса местных жителей до приезда правоохранителей энергетики разделились и отправились на ближайшие заготовительные пункты вторсырья, где и задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин. После приезда милиции и установления факта хищения оборудования, электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. Причастны ли задержанные к другим подобным преступлениям, выяснит следствие.

Специалисты напоминают, что вмешательство в работу электрооборудования смертельно опасно, поскольку оно находится под напряжением. О случаях таких попыток необходимо сообщать дежурному диспетчеру по номеру 144 или в милицию.-0-

Фото "Минскэнерго"