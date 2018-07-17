В Минске фиксируется много случаев падения деревьев из-за грозы - МЧС

Много случаев падения деревьев зафиксировано в Минске из-за грозы - МЧС

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многочисленные случаи падения деревьев зафиксированы в Минске из-за грозы, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

По состоянию на 21.00, такие факты отмечались по пр.Рокоссовского,5 к.1, 126, ул.Красноармейская,16а, ул.Ольшевского,15, ул.Пушкина,40, 1-ая Радиаторная,90, Логойский тракт,17, ул.Я.Коласа,27, ул.Асаналиева,26, ул.Ландера,74, ул.М.Танка,4, ул.Интернациональная,16, пр.Победителей, 23, ул.К.Либкнехта,62б, ул.Сухая,28, ул.Романовская Слобода,12, ул.Куприянова,19, ул.Попова, пр.Дзержинского,20, ул.Гусовского,25. На местах происшествий работают спасатели, работники "Горремавтодор", ГПО "МГЖХ" и экипажи ГАИ. Пострадали автомобили жильцов.

На ул.Я.Коласа,17 упал рекламный щит.

Подтопления отмечались во дворе ул.Кирова,23, ул.Революционная,7. Откачку воды производили спасатели и волонтеры. На ул.Горецкого, 2 был подтоплен участок дороги с остановкой общественного транспорта. Произошла остановка 8 троллейбусов и 4 автобуса.-0-