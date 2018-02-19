В Минске гаражные воры похищали мотоциклы и продавали по запчастям на авторынках

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержана преступная группа, которая подозревается в кражах из гаражей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Трое минчан были задержаны в одном из съемных гаражей на улице Матусевича. "Внутри находился мотоцикл, который был похищен в ноябре 2017 года, и авто одного из подозреваемых. Задержанные рассказали о похищении в феврале 2017 года машины "Санг Йонг" и трех мотоциклов: "Ямаха", "Хонда" и "Кавасаки". Сотрудники милиции установили, что мужчины причастны более чем к 30 эпизодам краж из гаражей и автомобилей, - проинформировали в ГУВД. - Их добычей становился не только автомототранспорт, но и мотоциклетная экипировка, рыболовные принадлежности и другое. Похищенное имущество злоумышленники хранили в съемных гаражах в Минске".
При их осмотре были изъяты запчасти, инструменты, бытовая техника, горнолыжные принадлежности и другие ценные вещи. Похищенное авто оперативники обнаружили в пос. Ждановичи Минского района. "Задержанные признались, что мотоциклы они разбирали на запчасти и продавали знакомым либо работникам авторынков. С их слов, машину они собирались также продать по запчастям", - рассказали в милиции.
Самому старшему из задержанных 32 года, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля. Все трое официально нигде не работают. Сейчас оперативные сотрудники продолжают устанавливать причастность мужчин к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
Действия задержанных квалифицированы по ч.4 ст.205 УК (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.-0-
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