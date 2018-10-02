В Минске горел магазин косметики

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели ликвидировали пожар в магазине косметики, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о задымлении в магазине косметики на ул.Лынькова поступило спасателям сегодня в 00.13. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, по внешним признакам ничего не наблюдалось. Позже выяснилось, что на стеллажах на площади в несколько квадратных метров загорелась продукция. Пламя затронуло и 10 кв.м подвесного потолка торгового зала", - проинформировали в МЧС.
Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Эвакуация жильцов дома, где расположен магазин, не потребовалась. Пострадавших нет.
Огнем повреждена продукция и подвесной потолок. От высокой температуры потолок оплавился во всем торговом зале. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - поджог.-0-
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