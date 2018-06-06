6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске группа мошенников предстанет перед судом за операции купли-продажи жилья по серым схемам. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с куплей-продажей жилых помещений.

По данным следствия, 49-летний житель Минска с 2010 по 2016 год создал организованную группу и путем обмана 23 граждан завладел денежными средствами в размере более Br1,27 млн под предлогом совершения сделок с квартирами или домами в столице и Минской области. Соучастниками в противоправной деятельности являлись 57-летний и 42-летний мужчины. На них руководитель возлагал обязанности по поиску желающих приобрести недорогое жилье в Минске, а также собственников квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг и не осуществивших их приватизацию.

Обвиняемые обещали потерпевшим оказать содействие за вознаграждение, в два раза меньшее стоимости услуг риелторов. Позиционировали себя знатоками рынка жилья с обширной базой и связями, однако работающими как физические лица. Для создания образа надежного делового партнера организатор зачастую назначал встречи в своем кафе. Потенциальным покупателям демонстрировались квартиры по заданным характеристикам. При этом помещения были съемными либо с обременениями, препятствовавшими их реализации. После получения аванса в размере от Br10 тыс. до Br50 тыс. мужчины прерывали общение, ссылаясь на различные трудности по оформлению документов. Под угрозой обращения в правоохранительные органы они возмещали до 1/3 взноса.

С владельцами "проблемных" квартир обвиняемые вступали в доверительные отношения и убеждали продать жилье взамен на другое, за пределами Минска, с доплатой. Накануне сделки по отчуждению недвижимого имущества в пользу подставных лиц продавцов угощали спиртными напитками. Для упрощения процедуры фигуранты склоняли продавцов к заключению фиктивных браков. Последующая перепродажа квартир добросовестным покупателям проводилась через агентства недвижимости.

Следствие установило, что во время заключения сделки один из потерпевших находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту в адрес РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. По решению суда эта государственная регистрация договора купли-продажи признана недействительной.

В итоге пострадавшие оставались без жилья либо им предоставлялись помещения в сельских населенных пунктах. Разница стоимостей с вычетом расходов и комиссии не возвращалась.

Обстановка в доме, куда переселили одного из потерпевших

Преступную деятельность фигурантов пресекли сотрудники ГУБОПиК МВД. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на имущество обвиняемых: 16 объектов недвижимости, 5 транспортных средств, денежные средства и иные ценности общей стоимостью свыше Br1 млн.

Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-

Фото УСК по г. Минску