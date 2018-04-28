28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске грузовик при движении задним ходом наехал на кладовщика, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

Инцидент произошел сегодня около 9.00. Водитель грузовика, двигаясь задним ходом по закрытой дворовой территории по адресу улица Карла Либкнехта, 45, наехал на кладовщика. Пострадавший, предварительно, получил перелом костей таза, внутреннее кровоизлияния грудной клетки, переломы позвонков.

Из-за необходимости проведения срочной операции и по просьбе врачей сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска сопровождали скорую помощь до больницы скорой медицинской помощи.-0-