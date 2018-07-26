26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске инспектор ГАИ отговорил девушку от суицида, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.

Инцидент произошел 25 июля около 15.00 на МКАД. "Старший инспектор ОГАИ Партизанского РУВД Леонид Харламов следил на кольцевой за безопасностью на дороге. Недалеко от сотрудника на мосту стояла молодая девушка. В определенный момент она перешагнула за ограждение и оказалась на краю моста. Заметив это, инспектор быстро поднялся наверх и попробовал заговорить с девушкой. Она рассказала, что сегодня во время ссоры парень, с которым она встречается уже пять лет, предложил разойтись. Сотрудник ГАИ нашел нужные слова, и девушка передумала прыгать", - рассказала Лилиана Жиленкова.-0-