В Минске инспекторы ГАИ спасли самоубийцу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы ГАИ в Минске спасли мужчину от самоубийства, сообщила БЕЛТА ведущий специалист по АиП ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.
Инцидент произошел 1 сентября. Милиционеры Александр Гидлевский и Дмитрий Конюх дежурили на улице Уральской и заметили на третьем этаже многоэтажки человека, который стоял на самом краю окна и кричал, что прыгнет.
Дмитрий Конюх пытался наладить диалог с мужчиной на улице, а Александр Гидлевский беседовал с ним, зайдя в квартиру. Ему удалось завести гражданина обратно в комнату.
На место прибыла скорая, врачи оказали несостоявшемуся самоубийце помощь.-0-
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