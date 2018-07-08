В Минске ищут 10-летнего гражданина Ирана

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" объявили о поиске 10-летнего мальчика, сообщает БЕЛТА.

По информации ГУВД, несовершеннолетний гражданин Ирана Эскандаризадех Вала Ягхуб около 20.00 7 июля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика 120 см, худощавого телосложения, лицо овальное, арабского типа, волос темный короткий. Был одет в серую жилетку, рубашку с продольными бело-красными полосами, синие джинсы. При себе может иметь одеяло.

Сотрудники милиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 8(029) 768-03-87, 8(017) 207-67-67 (дежурная часть) либо 102.-0-