27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут десятилетнего ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

Известно, что мальчик, проживающий в Минске по ул.Налибокской, 40, после занятий в школе 26 апреля зашел к другу в гости. Домой после этого ребенок не вернулся.

Официальная группа в соцсети поисково-спасательного отряда "Ангел" сообщает, что ребенка последний раз видели 26 апреля в 21.00 во дворе дома 104 по ул.Каменногорской. До настоящего момента местонахождение ребенка неизвестно.

Приметы мальчика: рост 130 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русого цвета. Был одет: куртка темно-зеленого цвета до бедра, брюки темного цвета, туфли черного цвета. При себе была шапка в полоску бело-голубо-оранжевого цвета и портфель темного цвета.

Сотрудники милиции просят всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 861-56-80, 8 (044) 751-09-98 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-