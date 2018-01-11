11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут десятилетнего ушедшего из школы мальчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.
Школьника зовут Даниил Соколовский. Он живет в доме на ул.Балтийской. 10 января мальчик около 15.00 ушел из школы №24 на ул.Прушинских в неизвестном направлении и домой не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Ранее он пропадал.
"Мальчик неоднократно уже уходил из дома. Семья переехала в дом на ул.Балтийской из Фрунзенского района, где он также ранее сбегал. В Ленинском районе это уже второй случай, когда он пропадает", - рассказала Татьяна Ковалева.
Ребенок объясняет свои поступки тем, что, когда у него возникают проблемы в школе, он не хочет идти домой, боится, что его будут ругать. Ранее милиция находила ребенка в торговых центрах: он любит ходить и смотреть на витрины, разглядывать игрушки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4093 BYN
|2.41 BYN
|2.414 BYN
|USD
|2.0188 BYN
|2.018 BYN
|2.021 BYN
|RUB
|3.5411 BYN
|3.53 BYN
|3.54 BYN