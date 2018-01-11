11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ищут десятилетнего ушедшего из школы мальчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Школьника зовут Даниил Соколовский. Он живет в доме на ул.Балтийской. 10 января мальчик около 15.00 ушел из школы №24 на ул.Прушинских в неизвестном направлении и домой не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Ранее он пропадал.

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"Мальчик неоднократно уже уходил из дома. Семья переехала в дом на ул.Балтийской из Фрунзенского района, где он также ранее сбегал. В Ленинском районе это уже второй случай, когда он пропадает", - рассказала Татьяна Ковалева.

Ребенок объясняет свои поступки тем, что, когда у него возникают проблемы в школе, он не хочет идти домой, боится, что его будут ругать. Ранее милиция находила ребенка в торговых центрах: он любит ходить и смотреть на витрины, разглядывать игрушки.-0-