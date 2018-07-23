23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за бесхозного пакета эвакуировали посетителей магазина бытовой химии, парфюмерии и косметики, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Пакет был обнаружен в камере хранения магазина. На место выехали сотрудники милиции и саперно-техническая группа. Людей из здания эвакуировали.
Как оказалось, в пакете находился провод от зарядки для телефона.-0-
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