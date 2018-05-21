В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 60 человек

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в общежитии 60 человек были эвакуированы, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Информация о сработке системы передачи извещения о ЧС поступила спасателям 19 мая примерно в 7.00. Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна на третьем этаже девятиэтажного здания шел сильный дым. "Произошло загорание имущества на площади в 12 кв.м в одной из комнат двухкомнатного блока. Вечером накануне пожара, женщины, 1964 и 1971 годов рождения, смотрели телевизор и уснули", - рассказали в МЧС. Утром одна из них, услышав треск в районе телевизора, проснулась и увидела дым. Она разбудила соседку и попыталась сама потушить пожар, но ничего не получилось.

Работники МЧС из жилых комнат на третьем этаже с использованием масок для спасаемых по лестничному маршу и трехколенным лестницам спасли 8 человек (из них 3 детей) и эвакуировали 60 человек. Госпитализация потребовалась женщине, которая находилась на общей кухне в коридоре горящего блока. Она была передана бригаде скорой помощи с предположительным диагнозом "отравление продуктами горения". Совместно с администрацией из здания общежития по лестничным маршам были эвакуированы 60 человек.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчен общий коридор общежития. Рассматриваемая версия причины - аварийный режим работы электрооборудования.-0-