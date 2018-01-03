В Минске кассир по ошибке выдала клиенту лишнюю тысячу евро

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассир при обмене валюты по ошибке выдал клиенту лишнюю 1 тыс. евро, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.
В РУВД обратились сотрудники одного из банков с просьбой оказать помощь в установлении личности неизвестного мужчины, которому по ошибке было выдано больше денежных средств, чем необходимо. Инцидент произошел вечером 20 ноября в отделении банка по улице Глебки. Мужчина подошел к окошку кассира и передал ему крупную сумму денег для конверсии. Кассир выдал клиенту на 1 тыс. евро больше положенной суммы. Тот забрал деньги и ушел.
На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Одет был в серую байку с капюшоном, красно-черную жилетку с белым логотипом в верхней левой части, темные джинсы.
Всех, кто обладает информацией о случившемся, просят сообщить по телефонам 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.-0-
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