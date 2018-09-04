В Минске легковушка на встречной полосе насмерть сбила мотоциклиста

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль Kia в Минске на встречной полосе сбил мотоциклиста. Такая информация размещена на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Автомобилем управляла женщина 1979 года рождения. Машина двигалась по улице Пригородной и выехала на встречную полосу, по которой в этот момент двигался мотоцикл Yamaha.

В результате ДТП байкер 1975 года рождения умер до приезда скорой. Водитель Kia доставлена в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома