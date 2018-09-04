В Минске легковушка на встречной полосе насмерть сбила мотоциклиста

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль Kia в Минске на встречной полосе сбил мотоциклиста. Такая информация размещена на Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Автомобилем управляла женщина 1979 года рождения. Машина двигалась по улице Пригородной и выехала на встречную полосу, по которой в этот момент двигался мотоцикл Yamaha.
В результате ДТП байкер 1975 года рождения умер до приезда скорой. Водитель Kia доставлена в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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