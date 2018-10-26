В Минске легковушка сбила байкера

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске байкер на Honda попал под колеса легковушки, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

"Авария произошла вечером 25 октября в районе улицы Грушевская. Легковой автомобиль Fiat не уступил дорогу мотоциклу Honda, когда сворачивал налево во двор. Водитель не заметил мотоциклиста вовремя в темное время суток, в результате произошло ДТП", - пояснила Любовь Трепашко.

Мотоциклист 1991 года рождения был госпитализирован, у него диагностировали перелом ноги.

По факту ДТП проводится проверка.

"Водителям стоит помнить, что погодные условия требуют предельной внимательности на дорогах. По возможности уже сейчас стоит перейти на "зимний стиль" вождения", - добавила представитель Госавтоинспекции.-0-