В Минске легковушка въехала в автобус

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и автобус столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 13.40 на Партизанском проспекте. Столкнулись "Рено" и автобус маршрута 9д. "Водитель ехал по проспекту со стороны ул.Кулешова в направлении ул.Ванеева. На перекрестке с ул.Жилуновича он поворачивал налево, пропуская встречный поток автомашин. В какой-то момент водитель почувствовал удар в заднюю часть автобуса", - рассказали в ГАИ.
Водитель легковушки с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма средней степени, ушиб левой голени" госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали. Ведется разбирательство, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-
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