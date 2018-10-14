ДТП в Минске с участием трех машин и автобуса: есть пострадавшие

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 октября около 16.30 на пересечении улиц Б.Слепня и Кедышко в Минске произошло ДТП с участием 4 транспортных средств, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина 1981 года рождения на автомобиле Mitsubishi двигался по ул. Б.Слепня (второстепенная дорога) и при повороте налево на ул. Кедышко не уступил дорогу машине Маzda, в результате чего произошло столкновение. От удара Mitsubishi опрокинуло на бок.
Далее произошло столкновение автомобилей Mazda и Audi, в результате автомобиль Маzda отбросило на полосу, по которой двигался автобус МАЗ 13-го маршрута. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Водитель и пассажир Мitsubishi, а также водитель и пассажир Mazda доставлены в больницу.
Обстоятельства инцидента и степень тяжести полученных пострадавшими травм устанавливаются.-0-
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