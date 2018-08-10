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В Минске маршрутка въехала в столб, есть пострадавшие

Происшествия 10.08.2018 | 13:38
Фото из архива
Фото из архива

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутка въехала в столб, есть пострадавшие, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

"ДТП произошло на перекрестке улиц Свердлова - Бобруйской, в районе сервисного центра "Пежо". Водитель маршрутного такси Mercedes-Benz двигался по улице Свердлова со стороны улицы Аранской в направлении улицы Бобруйской по третьей полосе и резко перестроился во вторую полосу. Предварительно, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения", - уточнила Татьяна Ковалева.

На момент аварии в маршрутном такси находились два пассажира. Пострадали один пассажир и водитель, они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Причины происшествия устанавливается. -0-

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Теги
ДТП, Минск, транспорт
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