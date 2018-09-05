В Минске медработник покупал психотроп в интернет-магазине

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД города Минска задержали медицинского работника одной из районных поликлиник столицы с тремя дозами психотропа. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что подозреваемый приобрел психотроп через интернет-магазин и забрал его в тайнике, который находился в лесном массиве. В момент задержания оперативники обнаружили у мужчины три дозы вещества. Проведенная экспертами ГКСЭ экспертиза показала, что найденное вещество является особо опасным психотропом альфа-PVP.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Партизанский РОСК (города Минска) возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.-0-