В Минске милиционеры помогли попасть домой заблудившейся 8-летней девочке

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиционеры помогли попасть домой заблудившейся восьмилетней девочке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Потерявшуюся девочку 20 марта около 21.00 на остановке "Романовская слобода" обнаружила минчанка и сообщила в милицию. Патрульные прибыли на место в течение нескольких минут. "Девочка была напугана. Она рассказала, что родители сегодня задержались на работе, потому ей впервые пришлось самостоятельно добираться домой после тренировки по гимнастике. Малышка села не в тот троллейбус. Выйдя из транспорта, она попросила прохожую позвонить в милицию, так как батарея в ее мобильном телефоне разрядилась", - рассказали в ГУВД.

Милиционеры отвезли девочку домой, родители поблагодарили сотрудников милиции - они уже и сами думали о том, чтобы звонить 102.-0-